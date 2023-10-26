Росіяни зосередили на Лимано-Купʼянському напрямку 100 тисяч військових

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На Лимано-Купʼянському напрямку росіяни тримають 100 тисяч військових. Про це 26 жовтня в етері телемарафону повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Загалом на цьому напрямку росіяни намагаються повторно захопити Купʼянськ (важливий вузловий центр для постачання підрозділів). Там активні бойові дії почались на початку жовтня, але, за словами Фітьо, жодних стратегічних успіхів у росіян тут немає.

На Бахмутському напрямку Сили оборони перебувають в активній обороні, а за будь-якої нагоди переходять у наступ і покращують тактичне положення.

Щодо Авдіївки, то начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що затишшя майже не буває. Якщо є кілька хвилин умовної тиші, то у місті намагаються розчистити проїзні дороги від наслідків обстрілу і розвезти гуманітарну допомогу. Зараз у місті залишається 1 598 людей.