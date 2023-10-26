Катар засудив до смертної кари вісьмох колишніх індійських моряків. Вони нібито шпигували

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Індія шокована тим, що катарський суд виніс смертний вирок вісьмом колишнім морякам.

Про це 26 жовтня повідомило Міністерство закордонних справ Індії.

«Ми глибоко шоковані вироком про страту та очікуємо докладного рішення. Ми підтримуємо звʼязок із членами сімей і командою юристів та вивчаємо всі юридичні варіанти», — заявила Індія.

Із серпня 2022 року вісім колишніх військовослужбовців ВМС Індії перебувають у вʼязниці Катару, країна публічно не висувала проти них звинувачень.

Індійське медіа Hindustan Times писало, що індійських офіцерів затримали за звинуваченням у шпигунстві. Нещодавно Катар депортував індійського журналіста та його дружину за висвітлення цього випадку.

Офіцери командували великими індійськими військовими кораблями, працювали в Al Dahra Global Technologies and Consultancy Services — це приватна фірма, яка навчала та надавала супутні послуги Збройним силам та Службам безпеки Катару. Видання First Post пише, що ці моряки працювали над «дуже делікатним проєктом», що передбачав будівництво надмалих підводних човнів із малопомітними можливостями на основі італійської технології. Видання додає, що їх звинувачують у шпигунстві на користь Ізраїлю, причому влада Катару нібито володіє електронними доказами на підтримку цих звинувачень.

Видання ANI із посиланням на джерела писало, що є ймовірність того, що пакистанські спецслужби «підставили» колишніх офіцерів ВМС Індії.