Нацбанк знизив облікову ставку до 16% і покращив прогноз зростання ВВП у 2023 році

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України встановив облікову ставку на рівні 16%, до цього вона становила 20%.

Про це НБУ оголосив 26 жовтня.

Також Нацбанк поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6 до 5,8% — завдяки впливу високих врожаїв на вартість продуктів. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік — з 8,5 до 9,8%. Надалі інфляція сповільниться до 6% у 2025 році — через зниження ризиків у сфері безпеки.

Крім цього, Національний банк поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9 до 4,9% у 2023 році. Стрімкіше економічне відновлення спричинене вищою адаптивністю бізнесу та населення до воєнних умов, ліпшими, ніж у попередньому прогнозі, оцінками врожаїв, розширенням альтернативних шляхів для експорту зерна та більшими видатками з державного бюджету.

У 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків. Альтернативні шляхи поставок і мʼяка фіскальна політика сприятимуть економічному зростанню. Натомість досі ускладнена логістика й обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

НБУ прогнозує пришвидшення зростання реального ВВП у 2025 році до 6% — через поступове повернення мігрантів із-за кордону, поліпшення споживчих та інвестиційних настроїв, налагодження оптимальної логістики та виробництва і відбудову пошкодженої інфраструктури.