У Північному морі припинили пошуки жертв аварії вантажного судна. Чотирьох моряків не знайшли

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AP

Влада Німеччини 25 жовтня припинила пошуки чотирьох моряків, які зникли безвісти після зіткнення вантажних кораблів Verity і Polesie в Північному морі.

Про це пише Associated Press.

Судно Verity, на борту якого перебували семеро людей, прямувало з німецького Бремена до англійського порту Іммінгем. Цей корабель затонув. У воді знайшли тіло одного члена екіпажу, двох моряків вдалося врятувати.

Ще чотирьох зниклих шукали за допомогою катерів і літаків, а до затонулого судна відправляли водолазів. Однак рятувальники нікого не знайшли.

Німецькі посадовці заявили, що температура води під час аварії становила близько 12 °С. Більшість людей можуть прожити в таких умовах приблизно 20 годин. Голова Командування з надзвичайних ситуацій на морі Роббі Реннер заявив, що надії знайти людей більше немає.

Інше судно Polesie, на борту якого були 22 людини, своїм ходом дісталося до німецького порту Куксхафен.

Німеччина проводить розслідування разом із колегами з Великої Британії та Багамських островів.