Генштаб: За добу рф втратила 810 окупантів і 29 танків

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Reuters / «Бабель»

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 78 бойових зіткнень. Росія втратила 810 окупантів, 29 танків, 30 артилерійських систем і 18 бронемашин.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили 13 атак росіян у районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Харківської області. На Лиманському відбили всі атаки біля Надії та Макіївки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили десять атак окупантів у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки на Донеччині, а ще штурмували південніше Бахмуту.

У районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Сили оборонили відбили 15 атак. У районах Марʼїнки та Новомихайлівки — 20 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські війська відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.