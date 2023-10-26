Білий дім намагається донести до американців, що підтримка Києва корисна для економіки США. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 25 жовтня

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«Бабель»

Про виробника дронів Brinc Drones розповідає у відеосюжеті Voice of America. Компанія зі США тісно співпрацює з Силами оборони України й підлаштовує свій безпілотник Lemur під бойові потреби. Фактично це невеликий компʼютер та комунікаційний центр, призначений для роботи в приміщеннях. Аби потрапляти в деякі з цих приміщень, Lemur спереду має молоточок, яким може розбити скло. У будівлі дрон, окрім фільмування всього довкола, використовує інфрачервоний сенсор для виявлення людей, мікрофон та динамік для спілкування, а в новій моделі й софт для створення дво- і тривимірних моделей кімнат. Потребу в цьому озвучили ЗСУ, які невдовзі отримають понад десять таких дронів. Також Lemur планують використовувати у ході ліквідації наслідків стихійних лих (кілька дронів тестували після руйнівного землетрусу в Туреччині минулої зими) та для потреб правоохоронців. Так, переговори про закупівлю дронів уже веде поліція Нью-Йорка, сподіваючись, що вони будуть корисними у переговорах зі злочинцями, які захопили заручників.

Одним із приводів, що їх Ілон Маск озвучував при купівлі соцмережі Twitter, була боротьба з ботами. Однак минув рік, а ситуація з фейковими акаунтами не покращилась, і однією з жертв ботів у X (як тепер називається Twitter) став сам Маск, пише Wired. І наводить приклад на основі посту мільярдера, в якому той збиткується з Володимира Зеленського й України. Маск запостив старий мем із вкрай напруженим хлопцем із обличчям Зеленського, підписавши його: «Коли минуло пʼять хвилин, а ти не попросив мільярда доларів допомоги». Під пост одразу збіглися російські тролі та свіжозареєстровані порожні акаунти, які радісно коментували пост «товариша Маска» й публікували зображення мільярдера в російській чи радянській військовій формі. Те, що більшість цих дописів залишили боти, а не реальні люди, зʼясувала група активістів Antibot4Navalny, пише видання. В якихось випадках фотографії «власників» облікових записів були знайдені в інтернеті, десь кількість фоловерів та спектр зафоловлених акаунтів видавали, що це не жива людина, а створений під певні пропагандистські потреби «зомбі-акаунт». Значного впливу під постом Маска російським тролям досягти не вдалося, пише Wired. Але очевидно, що у світлі майбутніх президентських виборів США, де росіяни точно вдаватимуться до активних маніпуляцій, зараз вони тестують різні методи впливу на аудиторію. І реформи Ілона Маска в Х їм не завадили, підсумовує видання.

Донедавна Білий дім переконував, що «підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно», пояснюючи потребу в цьому американським виборцям і конгресменам боротьбою за демократію і вкрай негативними наслідками для США у випадку, якщо росія переможе. Це не надто спрацювало, пише POLITICO, посилаючись на результати соціологічних опитувань, які показують зниження підтримки надання допомоги Україні як серед прибічників демократів, так і серед виборців республіканців. Тому команда Джо Байдена обрала інші меседжі, стверджує видання з посиланням на чиновників Білого дому. Політикам, які підтримують ідею допомоги Україні, тепер радять звертати увагу на те, що виділені Києву мільярди все одно залишаються у США й, наприклад, допомагають створити робочі місця для тисяч американців. Також ця допомога стимулює розвиток військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, який півтора року тому був «у напівсні». Значна частина грошей, які Байден пропонує виділити Україні, піде на поповнення американських складів зброї. І наголос на цей факт, як сподіваються в Адміністрації президента США, допоможе схилити на свій бік тих американців, які не є проукраїнськими. Що ж до «підтримки України так довго, як це буде потрібно», то цю фразу замінила теза «ми допоможемо Україні захиститись». Її більшість американців сприймає позитивно, йдеться у статті.

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