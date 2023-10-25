На початку 2024 року запустять Міжнародний реєстр збитків, завданих війною. Як він працюватиме

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X (Twitter) / «Бабель»

У травні 2023 року на саміті глав держав та урядів Ради Європи створили Міжнародний реєстр збитків, завданих російським вторгненням. Угоду підписали понад 40 держав-членів ЄС, а також США, Японія та Канада.

За місяць після цього виконавчим директором реєстру призначили українського юриста-міжнародника з багаторічним досвідом у міжнародному арбітражі Маркіяна Ключковського.

В інтервʼю «Бабелю» Ключковський розповів, що реєстр планують запустити у першому кварталі 2024 року, але не для всіх категорій одразу.

Інформацію туди вноситиме як держава, так і пересічні громадяни. Там буде систематизовано шкоду, завдану на території України у період з 24 лютого 2022 року та у звʼязку з російською агресією.

«Головна мета реєстру, щоб росія сплатила Україні репарації за всю цю шкоду. Тому реєстр можна сприймати, по-перше, як базу даних, яка накопичує цю інформацію, організує, систематизує, класифікує. Але це й перший компонент загального міжнародного компенсаційного механізму, який у майбутньому має забезпечити репарації», — зазначив він.

Як працюватиме реєстр

Якщо, приміром, ракета пошкодила чи зруйнувала дім, то його власник подає ці дані у «Дію», у Реєстр пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) чи місцевій владі, і йому компенсують певну суму. Держава подаватиме у Міжнародний реєстр інформацію про те, що профінансувала відновлення цього житла на певну суму, і їй мають компенсувати ці гроші. Якщо ж держава не змогла допомогти людині, тоді та напряму може подавати свою заявку до Реєстру (коли він запрацює). Для великих компаній, чиї збитки були надто масштабними, це буде кейс, аби заручитися фінансовою підтримкою від держави.