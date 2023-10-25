WSJ: Ізраїль погодився відтермінувати наземну операцію, поки США не посилять ППО над своїми авіабазами в регіоні

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ізраїль погодився відтермінувати наземну операцію проти сектора Гази до моменту, коли США розмістять протиповітряну оборону для захисту американських військ у регіоні. Сполучені Штати попросили про це після того, як Пентагон підтвердив 13 нападів на бази США у Сирії та Іраку за останній тиждень.

Про це пише The Wall Street Journal.

Пентагон намагається розгорнути в регіоні майже десяток систем протиповітряної оборони, в тому числі для військ США, які служать в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Обʼєднаних Арабських Еміратах, щоб захистити їх від дронів та ракет.

Перед цим агентство Bloomberg із посиланням на джерела писало, що уряди США та ЄС закликають Ізраїль відкласти вторгнення до Гази, щоб виграти час для звільнення заручників.

Джерела видання повідомили, що переговори з ХАМАС мають делікатний характер і можуть закінчитися невдачею. Однак, за їхніми словами, є ознаки того, що угруповання може погодитися відпустити хоча б частину цивільних.