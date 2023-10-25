Пентагон підтвердив 13 нападів на бази США у Сирії та Іраку за останній тиждень

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Між 17 і 24 жовтня сили США і союзників зазнали принаймні десяти окремих нападів в Іраку і трьох у Сирії за допомогою безпілотників і ракет.

Про це на брифінгу повідомив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, ударів завдавали із застосуванням безпілотників-камікадзе, а також ракет. Райдер зауважив, що групи, які здійснюють ці напади, забезпечуються підтримкою «Корпусу вартових ісламської революції» та іранським режимом.

«Те, що ми бачимо, це перспектива значної ескалації проти американських сил і персоналу в усьому регіоні в найближчій перспективі з боку іранських проксі-сил і, зрештою, з боку Ірану», — підкреслив генерал.

Сполучені Штати оголосили про посилення військової присутності в регіоні — як для збільшення рівня стримування в умовах загострення навколо Ізраїлю, так і для захисту власних військових у регіоні.

«Ми завжди зберігатимемо невідʼємне право на самозахист. І якщо дійде до відповіді, якщо ми вирішимо її надати, ми самі обиратимемо час і місце», — підкреслив представник оборонного відомства США.

Райдер додав, що американські сили в Іраку та Сирії перебувають там на запрошення уряду країни, щоб допомогти їм у кампанії з перемоги над ІДІЛ та забезпечити остаточну поразку ІДІЛ.