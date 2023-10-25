Уперше український вчитель увійшов у десятку премії Global Teacher Prize

Новини

У десятку найкращих освітян світу за версією премії Global Teacher Prize вперше потрапив учитель з України — Артур Пройдаков. Він навчає дітей української мови та літератури.

Про це йдеться на сайті премії.

У 2021 році Пройдаков переміг у національній премії Global Teacher Prize Ukraine. Учитель родом з Кадіївки — зараз це окуповане росією місто на Луганщині. Після окупації він працював у Ромнах на Сумщині в державній школі, а потім у київській школі Midgard.

Коли росія вторглася в Україну у 2022 році, Артур Пройдаков організував курси з української мови для переселенців в Івано-Франківській області, безкоштовні вебінари для підготовки дітей до Національного мультипредметного тесту, став автором уроків у Всеукраїнській школі онлайн. Також учитель є виконавчим директором в освітній фундації MriyDiy.

За словами Пройдакова, його місія — це надихати вчителів з усієї України продовжувати бути агентом змін. Він мріє повернутися на Донбас і навчати української мови й літератури там, щоб інтегрувати регіон у сучасне життя європейської країни.

«Наші фіналісти приїхали з усіх куточків земної кулі. Від викладання у віддалених містах і селах до міських шкіл, вони виступають за інклюзивність і права дитини, інтегрують мігрантів у класи та виховують здібності та впевненість своїх учнів. Усі вони є борцями за зміни», — так описують фіналістів на сайті премії Global Teacher Prize.

Тим часом до списку з 50 найкращих вчителів світу потрапила ще одна українка — Людмила Таболіна, вчителька української мови та літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2019.