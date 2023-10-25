У Китаї врятували тисячу котів від забою — їхнє мʼясо хотіли продати як свинину та баранину

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Chen Yi Wen \ Unsplash

Поліція в Китаї врятувала близько тисячі котів з вантажівки, яка везла їх на бійню. Це частина незаконної торгівлі, коли мʼясо котів продають як свинину чи баранину.

Про це пише CNN із посиланням на китайські державні медіа.

Завдяки інформації від активістів із захисту тварин, поліція у східній китайській провінції Цзянсу перехопила вантажівку з котами.

Зоозахисники спершу помітили велику кількість деревʼяних ящиків з котами неподалік одного з кладовищ. Вони стежили за ними протягом шести днів, і коли вантажівка забрала тварин, то вони викликали поліцію.

У поліцейському звіті не вказали, чи це були викрадені домашні тварини, чи коти з вулиці. Врятованих передали до притулку. Зооактивісти кажуть, що це не перший випадок, коли люди відловлюють котів, аби продати їх на шашлик чи ковбасу.

Поліцейський звіт збурив хвилю занепокоєння у китайських соцмережах щодо прав тварин і безпеки харчових продуктів. Люди закликали владу посилити контроль. У Китаї немає закону, який би забороняв жорстоке поводження з домашніми і вуличними тваринами.