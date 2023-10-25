Під час посухи на Амазонці виявили стародавні петрогліфи. Їм приблизно дві тисячі років

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Reuters

Дослідники виявили біля берегів Амазонки в Бразилії наскельні малюнки віком приблизно 2 000 років. Вони зображують людські обличчя і тварин.

Про це пише The Guardian.

Reuters

Цього року в цьому регіоні сталася посуха, що призвела до падіння рівня води. До цього петрогліфи перебували під водою. Подібне уже відбувалося у 2010 році, але зараз вода відступила ще далі, показавши нові зображення.

У доколумбові часи у цьому місці були розташовані великі поселення. Крім малюнків, на деяких скелях знайшли виїмки. Імовірно, люди використовували це місце для виготовлення камʼяних знарядь.

На думку екологів, посуха у Бразилії повʼязана із впливом природної події Ель-Ніньо та потеплінням у Північній Атлантиці. Через це рівень води в Амазонці вперше в історії опустився нижче 13 метрів.