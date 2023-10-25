СБУ: Російські спецслужби вербують українських дітей для антисемітських провокацій

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СБУ

Росіяни вербували неповнолітніх українців для антисемітських провокацій на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

До мережі провокаторів залучали учнів місцевих шкіл віком від 13 до 17 років. У праворадикальному Тelegram-каналі росіяни закликали українських дітей до антисемітських акцій у їхніх містах і селах. Підлітки мали наносити образливі написи на памʼятні місця та підривати там саморобні вибухові пристрої. Потім від учасників вимагали фото- та відеозвіти.

Російські спецслужби «розганяли» ці «докази» у закордонних медіа для дискредитації України.

Зокрема, на Житомирщині викрили 15-річного школяра з міста Радомишль, якого росіяни тривалий час психологічно «обробляли» через інтернет. Окупанти змушували юнака написати антисемітські написи на одному з меморіальних знаків в його області.

Аналогічні провокативні зображення виявили на стінах кількох приватних будинків.

У Дніпрі, Львові та Вінниці четверо місцевих школярів також були підписані на підконтрольний росії Тelegram-канал. Росіяни закликали їх вчинити акти вандалізму на місцях памʼяті жертв Голокосту.

Під час обшуків вдома у підлітків виявили компʼютери й телефони з фотографіями виконаних «завдань», а також компоненти для кустарного виготовлення вибухівки.

Триває розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого);

ч. 1 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію);

ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

СБУ закликає батьків бути пильними і контролювати вподобання своїх дітей, щоб запобігати ворожому впливу.