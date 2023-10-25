Ураган «Отіс» обрушився на Мексику. Він має найвищий рівень небезпеки

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AFP

Потужний ураган «Отіс» обрушився на Мексику в районі міста Акапулько. Він має найвищий рівень небезпеки за шкалою Саффіра — Сімпсона — 5 балів.

Про це пише Reuters.

Національний центр спостереження за ураганами США попереджає, що цей шторм може завдати «катастрофічної шкоди». Максимальна швидкість вітру сягне 270 км/год, також очікують до 51 см опадів.

Мексиканське національне водне агентство CONAGUA попередило про хвилі заввишки від шести до восьми метрів біля штату Герреро, де розташоване Акапулько, а також у деяких частинах штату Оахака.

Влада Герреро готує укриття, а Національна гвардія допомагає людям готуватися до евакуації.

Міністерство оборони Мексики запровадило план на випадок стихійного лиха. Пляжі Акапулько патрулюють військові, а у школах 25 жовтня скасували уроки.