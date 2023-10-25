НАБУ: Нардеп організував схему, як заволодіти землею на 123 мільйони гривень

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Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру чинному народному депутату і ще трьом людям — у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га і вартістю 123 мільйони гривень.

Про це НАБУ оголосило 25 жовтня.

Ідеться про:

народного депутата України IX скликання;

колишнього скерівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей;

колишнього директора державного підприємства;

директора приватного підприємства.

За даними слідства, у 2016—2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службовців Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему, як можна заволодіти 323 гектарами землі, якими користувалось державне підприємство.

За задумом директор держпідприємства відмовився від права на користування землею та звернувся до Держгеокадастру області з відповідною заявою. Йому припинили право на користування землею, після чого керівник обласного Держгеокадастру віддав ці ділянки потрібним людям. Потім вони продали ці землі компаніям, які контролював нардеп. Збитки державі перевищили 123 мільйони гривень.