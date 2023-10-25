Генштаб: На війні в Україні вже загинули понад 296 тисяч російських окупантів. Яка ситуація на фронті

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Getty Images / «Бабель»

Минулої доби російська армія втратила приблизно 800 військових, 7 танків, 28 бойових броньованих машин, 44 артилерійські системи та 2 засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 296 310 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Українські бійці відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки на Харківщині та стільки ж поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Також усі атаки відбито біля Надії та Макіївки на Луганщині.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку. У цьому районі Сили оборони відбили понад 10 атак.

Минулої доби українські військові зупинили атаки ворога неподалік Марʼїнки, Побєди, Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського на Донеччині, а також на південний схід від Малої Токмачки (Запорізька область).

Водночас Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Мелітополя, мали частковий успіх на захід від Вербового.

Українська авіація завдала 13 ударів по скупченнях військ, озброєння і техніки окупантів, а також тричі вдарила по зенітно-ракетних системах росіян.

Ракетні війська знищили 12 артилерійських систем, логістичний вузол, командний пункт і систему протиповітряної оборони ворога.