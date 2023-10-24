У США пілот намагався заглушити двигун пасажирського літака під час польоту — його затримали

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Міністерство оборони Туреччини

У США пілот авіакомпанії Alaska Airlines намагався заглушити двигуни літака просто під час польоту. Йому завадили члени екіпажу. Після вимушеної посадки чоловіка затримали за замах на вбивство та створення небезпечної ситуації для літака, передає The New York Times.

Рейс Alaska Airlines № 2059 прямував з Еверетта (штат Вашингтон) до Сан-Франциско (штат Каліфорнія) з 80 пасажирами на борту. Під час польоту пілот спробував розбити пасажирський літак, намагаючись порушити роботу двигунів. У нього був вихідний, але він сидів у кабіні літака в кріслі позаду капітана та першого офіцера.

Про інцидент одразу повідомили диспетчеру повітряного руху.

Літак довелося перенаправити в Портленд (штат Орегон). Люди на борту не знали, що з рейсом щось не так, доки бортпровідник не оголосив, що літак має негайно приземлитися, нібито для надання невідкладної медичної допомоги. Пасажири пізніше розповідали ЗМІ, що все було професійно, тому вони навіть нічого не запідозрили. Компанія Alaska Airlines повідомила, що всі пасажири змогли вилетіти до Сан-Франциско пізнішим рейсом.

Поліція повідомила, що 44-річного пілота звати Джозеф Девід Емерсон. Йому винесли звинувачення по 83 пунктах, включаючи замах на вбивство та створення небезпеки для літака. Його помістили до вʼязниці, триває розслідування.