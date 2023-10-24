«Я пройшла через пекло». Заручниця ХАМАС, яку звільнили з полону, розповіла деталі утримання

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В Ізраїлі 85-річна Йохевед Ліфшиц, яка два тижні провела в полоні ХАМАС, а 23 жовтня її звільнили, розповіла про умови утримання. Історію переповідає BBC.

Пані Ліфшиц та її чоловіка вкрали 7 жовтня бойовики ХАМАС з кібуцу Нір Оз на мотоциклах та вивезли у «павутину тунелів» під сектором Гази. Вона розповіла, що дорогою її били палицями, у неї були синці та проблеми з диханням, але сказала, що до більшості заручників ставилися добре. Її донька, Шарон Ліфшиц, розповіла, що 85-річну жінку змусили пройти кілька кілометрів мокрою землею.

Йохевед Ліфшиц розповіла, що була серед 25 заручників, яких відвели в тунелі. За кілька годин пʼятьох людей з її кібуцу, включно з нею, перевели в окрему кімнату. Там у кожного з них був охоронець і доступ до лікаря. Жінка розповіла, що всередині було «чисто», спали вони на підлозі. Іншому полоненому, який був тяжко поранений під час аварії на мотоциклі дорогою до Гази, лікар надав медичну допомогу.

«Вони подбали про те, щоб ми не захворіли, і кожні два чи три дні до нас приходив лікар», — розповіла жінка. Також у них був доступ до необхідних ліків та засобів жіночої гігієни. Полонені їли ту ж їжу, що й бойовики-охоронці — піту з сиром та огірками.

Йохевед Ліфшиц спілкується з журналістами разом зі своєю донькою Шарон Ліфшиц біля лікарні після того, як її повернули з полону. Тель-Авів, 24 жовтня 2023 року.

Коли жінку повертали Ізраїлю, вона потиснула руку бойовику ХАМАС і, схоже, сказала «шалом», що означає мир. На запитання репортера, чому вона потиснула йому руку, жінка відповіла, що загарбники поводилися з нею добре, а решта заручників перебуває в хорошому стані.