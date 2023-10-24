Клієнти monobank за 15 днів жовтня переказали «брокерам і біржам» 6 млн грн. Співзасновник наголошує — це шахраї

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що близько пʼяти тисяч клієнтів банку щомісяця добровільно переказують гроші «брокерам і біржам», що продають неіснуючі акції. Ідеться про три мільйони гривень на місяць — це дані з березня до липня 2023 року.

«Такою інформацією з вами не поділиться жоден банк», — зазначив він і додав, що банк бореться з таким потоком шахрайства і нині моделі дозволяють спинити понад 80% таких транзакцій.

Нині Гороховський знову порушив цю тему, бо за 15 днів жовтня таким «біржам» клієнти надіслали вже шість мільйонів гривень.

«Виходить, що бажання заробити «легкі гроші» неухильно зростає. Я вже навіть трохи збентежений. Нам дуже складно захистити «інвестора», який сам, у здоровому глузді, надсилає гроші на неіснуючу біржу, яка являє собою номер картки фізособи в якомусь українському банку. Як їм пояснити, що так робити не треба?!» — резюмував він.