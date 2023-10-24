Новим головним тренером ФК «Шахтар» став Маріно Пушич. Що про нього відомо

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Новим головним тренером ФК «Шахтар» став Маріно Пушич. Контракт з 52-річним наставником розрахований до завершення сезону 2025/26.

Про це повідомила пресслужба «Шахтаря».

Пушич народився в боснійському місті Мостар в 1971 році. Він виступав у чемпіонаті Югославії за місцевий Вележ. Також у сезоні 1990/91 він був гравцем «Црвени Звезди», яка виграла Лігу чемпіонів. Утім, він так і не потрапив до першої команди, тому до цієї перемоги не був дотичний.

Значну частину карʼєри він провів у Нідерландах. Але й там не зміг пробитися до стартового складу навіть відвертих середняків. Саме тому він завершував карʼєру любителем у 2001 році.

Після закінчення футбольної карʼєри Пушич розпочав тренерську. Впродовж 16 років він добровільно працював з інтернатом для дітей зі складною поведінкою. Покинув цю діяльність лише в 2017 році — саме тоді він став головним тренером «Твенте».

Але перед цим призначенням він устиг попрацювати асистентом головного тренера у «Вітессі», «Бреді», «Інтері» (Баку) та тому таки «Твенте». На чолі команди Марино пропрацював трохи більш як сезон — і зміг повернути її в елітний дивізіон.