ІТ-фахівці американських компаній роками надсилали зарплату до КНДР для фінансування виробництва балістичних ракет

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Reuters

Тисячі працівників IT-сектора, які віддалено працювали в американських компаніях, таємно надсилали свою зарплату до Північної Кореї. Ці кошти використовували у програмі з виробництва балістичних ракет.

Про це заявили представники ФБР і Міністерства юстиції США, пише AP.

Мінʼюст заявив, що ці люди використовували фальшиві документи, щоб отримати посади.

У судових документах ідеться, що уряд Північної Кореї відправив тисячі ІТ-фахівців жити до Китаю і росії. Їхньою метою було ввести в оману компанії зі США та інших країн, щоб ті влаштували північних корейців на віддалену роботу.

За словами спеціального агента відділу ФБР у Сент-Луїсі Джея Грінберга, працівники прикидалися, що працюють у США, зокрема платили американцям за користування їхнім домашнім Wi-Fi.

«Ми можемо сказати вам, що тисячі ІТ-працівників з Північної Кореї беруть участь у цьому», — заявили у ФБР.

ІТ-працівники щороку надсилали мільйони доларів на збройні програми Північної Кореї. У деяких випадках північнокорейці зламували компʼютерні мережі та викрадали інформацію в компаній, які їх найняли. Назви цих компаній не оприлюднюють.

Федеральна влада оголосила про арешт $1,5 мільйона і 17 доменних імен у рамках розслідування.

Представники ФБР попередили, що компанії повинні особливо пильно перевіряти, кого вони наймають, зокрема вимагати присутності кандидатів, принаймні на відеозвʼязку.