ІТ-фахівці американських компаній роками надсилали зарплату до КНДР для фінансування виробництва балістичних ракет
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Тисячі працівників IT-сектора, які віддалено працювали в американських компаніях, таємно надсилали свою зарплату до Північної Кореї. Ці кошти використовували у програмі з виробництва балістичних ракет.
Про це заявили представники ФБР і Міністерства юстиції США, пише AP.
Мінʼюст заявив, що ці люди використовували фальшиві документи, щоб отримати посади.
У судових документах ідеться, що уряд Північної Кореї відправив тисячі ІТ-фахівців жити до Китаю і росії. Їхньою метою було ввести в оману компанії зі США та інших країн, щоб ті влаштували північних корейців на віддалену роботу.
За словами спеціального агента відділу ФБР у Сент-Луїсі Джея Грінберга, працівники прикидалися, що працюють у США, зокрема платили американцям за користування їхнім домашнім Wi-Fi.
«Ми можемо сказати вам, що тисячі ІТ-працівників з Північної Кореї беруть участь у цьому», — заявили у ФБР.
ІТ-працівники щороку надсилали мільйони доларів на збройні програми Північної Кореї. У деяких випадках північнокорейці зламували компʼютерні мережі та викрадали інформацію в компаній, які їх найняли. Назви цих компаній не оприлюднюють.
Федеральна влада оголосила про арешт $1,5 мільйона і 17 доменних імен у рамках розслідування.
Представники ФБР попередили, що компанії повинні особливо пильно перевіряти, кого вони наймають, зокрема вимагати присутності кандидатів, принаймні на відеозвʼязку.
- У травні 2022 року Державний департамент, Міністерство фінансів і ФБР опублікували попередження про спроби північнокорейців «отримати роботу, видаючи себе за громадян не КНДР». У повідомленні зазначається, що останніми роками режим Кім Чен Ина «приділяв підвищену увагу освіті», повʼязаній з ІТ.
- За інформацією видання Nikkei, Північна Корея з 2017 року до кінця 2022-го вкрала у компаній різних країн $2,3 мільярда у криптовалюті. Найбільша частина цієї суми припадає на Японію ($721 мільйон), за нею йдуть Вʼєтнам ($540 мільйонів), США ($497 мільйонів) і Гонконг ($281 мільйон).