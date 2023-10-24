Instagram тестує окрему стрічку постів від користувачів з платною підпискою

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Соцмережа Instagram тестує перемикач стрічки, який дозволяє переглядати публікації лише від користувачів Meta Verified — тих, хто купив передплату.

Про це пише The Verge.

Новий перемикач Meta Verified зʼявиться як опція у розділах «Відстежується» і «Вибране», коли користувач натискаме на логотип Instagram у верхній частині екрану.

Передплата на Meta Verified коштує $11,99 для вебверсії і $14,99 для застосунку. Вона дозволить людям стати більш помітними у стрічці, ніж раніше.

Платні акаунти також отримають значок підтвердження, пріоритетну клієнтську підтримку, ексклюзивні наліпки для Stories і Reels в Instagram і Facebook, а також доступ до цифрової валюти, яку можна використовувати, щоб платити авторам контенту у Facebook.

Водночас у Meta попередили, що користувачі не зможуть змінити імʼя профілю, ім’я користувача, дату народження або фотографію у своєму профілі без повторної процедури передплати на Meta Verified і перевірки.