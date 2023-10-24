У США через туман зіткнулися 158 авто. Є загиблі й травмовані

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Gerald Herbert / AP

Щонайменше семеро людей загинули в серії аварій вздовж міжштатної автомагістралі в Луїзіані (США) за участі 158 автомобілів. Ще 25 людей госпіталізували.

Про це пише CNN.

Метеорологи в Луїзіані попереджали про густий туман, який призводить до зниження видимості до трьох метрів. До туману додався ще й дим від лісових пожеж. Через це час від часу видимість знижувалася до нуля.

Gerald Herbert / AP

Правоохоронці повідомили, що деякі з легковиків і вантажівок загорілися після аварії. Одним із транспортних засобів, що потрапили в аварію, була вантажівка-цистерна, яка перевозила «небезпечну рідину», заявили в поліції, не уточнюючи, яка саме це була речовина.