Генштаб: Українські війська знищили 810 окупантів і 12 танків за добу

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За добу між українським і російським військом відбулося 55 боєзіткнень. Росія втратила 810 окупантів, 12 танків, 24 артилерійські системи та 16 бойових бронемашин.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

За ніч окупанти атакували Україну шістьма ударними дронами Shahed — їх усі знищила ППО.

На Купʼянському напрямку українські війскові відбили близько пʼять атак у районі Іванівки Харківської області, а на Лиманському — усі атаки біля Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку бійці відбили атаки росіян у районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурм південніше Бахмуту.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку, але українські військові тримають оборону. У районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького Донецької області українські війська відбили десять атак.

У районах Марʼїнки та Побєди Донецької області українські захисники відбили близько 15 атак окупантів. На Шахтарському та Запорізькому відбили всі атаки біля Новомихайлівки Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.