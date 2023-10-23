Телескоп «Хаббл» показав взаємодію галактичного тріо

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ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/NOIRLab/NSF/AURA

Космічний телескоп «Хаббл» побачив третю галактику, що взаємодіє з двома — групою Arp-Madore 2339-661. Раніше астрономи цього не знали.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

На новому знімку чітко видно галактики: NGC 7733 (менша, унизу праворуч) і NGC 7734 (більша, угорі ліворуч). Водночас там є ще одна — NGC 7733N. Її можна побачити, якщо придивитися до верхньої частини NGC 7733. Там помітна схожа на вузол структура, що світиться іншим кольором, ніж рукав галактики — вона затемнена космічним пилом.

ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/NOIRLab/NSF/AURA

Хоч це і вважали частиною тієї самої галактики, але аналіз швидкостей показав, що вузол має іншу швидкість, тобто він є самостійним обʼєктом.

Усі три галактики розташовані близько одна до одної в сузір’ї Тукана, приблизно на відстані 500 мільйонів світлових років від Землі. Вони на шляху до того, щоб повністю злитися і стати одним цілим.