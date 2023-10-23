Tinder запустив функцію Matchmaker, де мама зможе обрати вам партнера чи партнерку

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NurPhoto / Contributor

Дейтинговий застосунок Tinder запустив нову опцію — Matchmaker, де ваші близькі зможуть запропонувати вам потенційних партнерів.

Після активації цієї функції можна запросити у профіль до 15 близьких людей (навіть якщо вони не зареєстровані в програмі для знайомств), які допоможуть вам обрати кандидата для наступного побачення.

Tinder Matchmaker уже доступний у 15 країнах, зокрема США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Франції та Німеччині, а глобального розгортання очікують «у найближчі місяці».

Користувачі можуть почати сеанс Matchmaker або безпосередньо з картки профілю, або в налаштуваннях програми — створивши посилання, яким можна поділитися з 15 членами сім’ї. Вони матимуть 24 години, щоб порекомендувати профілі кандидатів, але не матимуть можливості спілкуватися в чаті або надсилати повідомлення від імені користувача, яких їх запросив.

Профілі, які сподобалися запрошеним користувачам, будуть позначені як «рекомендація», але тільки власник акаунту вирішуватиме, чи ставити їм вподобайку.