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СБУ повідомила про підозру російським генералам, які віддали наказ обстрілювати цивільний сектор Херсону

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images

Служба безпеки України повідомила про підозру двом генералам і підполковнику рф, які командували обстрілом Херсону і вбили 24 мирних жителів.

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Під їхнім керівництвом окупанти здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Тоді загинули 24 цивільні, ще 51 людина отримала поранення.

Росія ударили по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах.

За даними слідства, наказ на безперебірний обстріл віддав генерал Макаревич. Генерал Марзоєв займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант — Жаркіх — безпосередньо командував ворожим обстрілом.

Підозри оголосили за статтями: