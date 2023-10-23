СБУ повідомила про підозру російським генералам, які віддали наказ обстрілювати цивільний сектор Херсону

Новини

Getty Images

Служба безпеки України повідомила про підозру двом генералам і підполковнику рф, які командували обстрілом Херсону і вбили 24 мирних жителів.

Ідеться про:

генерал-полковника Олега Макаревича — командувача угруповання військ ЗС рф «Днепр»;

генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва — командувача 22 армійського корпусу Чорноморського флоту країни-агресора;

підполковника Дмитра Жаркіх — командира 8-го артилерійського полку берегової оборони 22 армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту росії.

Під їхнім керівництвом окупанти здійснили масований обстріл обласного центру 3 травня цього року. Тоді загинули 24 цивільні, ще 51 людина отримала поранення.

Росія ударили по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговельному центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об’єктах.

За даними слідства, наказ на безперебірний обстріл віддав генерал Макаревич. Генерал Марзоєв займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант — Жаркіх — безпосередньо командував ворожим обстрілом.

Підозри оголосили за статтями: