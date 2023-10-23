Студенти-контрактники зможуть самостійно обирати тривалість навчання — Кабмін погодив законопроєкт

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Уряд затвердив проєкт закону про вдосконалення вищої освіти, який дозволяє студентам контрактної форми навчання самостійно визначати, скільки часу вони засвоюватимуть програму. Наприклад, студенти зможуть пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох, або ж навпаки — отримати ступінь за 6 років.

У Міносвіти пояснюють, що річне навантаження на денній формі навчання становитиме 30–80 кредитів ЄКТС. Наприклад, 240 кредитів можна буде засвоїти за 4 роки, по 60 кредитів на рік (як зараз), або ж, обравши більше навантаження по 80 кредитів, завершити бакалаврську програму за 3 роки.

З одного боку, така гнучкість наблизить українську систему вищої освіти до європейських стандартів, а з іншого — сприятиме суб’єктності студентів, адже вони матимуть більше свободи і самі вирішуватимуть, який обрати темп навчання і які дисципліни.