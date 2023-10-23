Forbes Ukraine: Мільярдер Остін Рассел заперечує «наявність російського капіталу» в угоді купівлі материнської компанії журналу

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Український журнал Forbes пише, що американський мільярдер Остін Рассел «категорично заперечує наявність російського капіталу» в угоді придбання глобальної медіагрупи Forbes Global Media Holdings, материнської компанії журналу.

Угоду купівлі 82% частки в Forbes Global Media Holdings ще не завершено, пише журнал, її розглядають американські регулятори. «Вона [угода] перебуває в полі зору американських регуляторів, у тому числі Комітету з іноземних інвестицій у Сполучені Штати (CFIUS) при Міністерстві фінансів США», — йдеться в релізі.

У журналі нагадали, що Остін Рассел оголосив про придбання 82% частки в Forbes Global Media Holdings у травні цього 2023 року, і додали, що він є засновником та СЕО компанії Luminar Technologies, яка спеціалізується на розробці технологій автономного водіння з капіталізацією понад $1,5 млрд.