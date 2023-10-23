У Португалії помер найстаріший у світі пес. Йому був 31 рік

Новини

У Португалії, у селі Конкейрос помер Бобі — найстаріший собака у світі. Він прожив 31 рік 165 днів.

Пес помер 21 жовтня у своєму будинку, де прожив усе життя з родиною, повідомила ветеринар Карен Бекер.

Вона написала у Facebook: «Минулої ночі цей милий хлопчик отримав свої крила. Попри те, що він пережив усіх собак в історії, його 11 478 днів на землі ніколи не буде достатньо для тих, хто його любив. Боже, Бобі… ти навчив світ усього, чого мав навчити».

Бобі народився 11 травня 1992 року, у лютому 2023 року Книга рекордів Гіннеса визнала його найстарішим собакою за всю історію. Порода Бобі — Rafeiro do Alentejo (це португальська порода собак-охоронців худоби із середньою тривалістю життя 12—14 років). Дату його народження підтвердили база даних домашніх тварин португальського уряду та Національна спілка ветеринарів.

Власник Бобі розповідав, що одним із найбільших чинників довголіття собаки є мирне середовище, де він живе. Протягом усього свого життя Бобі був на вільному вигулі — він бродив лісами навколо будинку. Його ніколи не привʼязували. Також пес жив з великою кількістю інших тварин. За останній рік Бобі стало важко ходити, тому він гуляв тільки у дворі будинку. Його зір погіршився, і він часто наштовхувався на щось під час ходьби.