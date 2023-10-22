Bild: У Німеччині в бюджеті на 2024 рік заклали мало грошей для України — не вистачає понад €5 мільярдів

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У Німеччині в проєкті бюджету на 2024 рік не вистачає понад €5 мільярдів на допомогу Україні — міністр фінансів Крістіан Лінднер заклав надто мало грошей для потреб Києва.

Про це пише німецька газета Bild із посиланням на конфіденційний документ.

У проєкті бюджету зазначено лише €120 мільйонів для України, хоча Міністерство оборони Німеччини очікує, що Україні наступного року знадобляться €5,22 мільярда. Гроші потрібні:

€880 мільйонів — на ППО;

€675 мільйонів — на бойові броньовані машини;

€390 мільйонів — на навчання;

€935 мільйонів — на засоби захисту;

€2,34 млрд на ремонт, запчастини й логістику.

Також до бюджету не включили €525 мільйонів на заміну Бундесверу техніки, яку вже передали.

Bild пише, що бюджет на 2024 рік остаточно затвердять у середині листопада. До того часу будуть тяжкі переговори.

«Ми маємо стримати своє слово. Не повинно бути так, що в нас вичерпаються фінансові можливості, коли справа дійде до допомоги Україні наступного року. Міністр фінансів Лінднер зобовʼязаний надати Україні додаткові мільярди доларів доти, доки бюджет не буде остаточно ухвалено. Україна має мати можливість покластися на обіцянки Німеччини», — заявив Андреас Шварц, відповідальний за оборонний бюджет у бюджетному комітеті.