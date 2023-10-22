У Південній Африці тюлень помер через стрес — його переслідували люди

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У південноафриканському місті Кейптаун від стресу помер тюлень, якого переслідували люди. Влада міста просить мешканців залишити тюленів у спокої.

Про це пише The Guardian.

Тюлень одного разу вкусив жінку на пляжі, через що її госпіталізували. Пізніше люди почали переслідувати ссавця.

Відвідувачі пляжу кидали в нього каміння, штовхали палицями, змушували собак нападати на нього і всіляко дражнили, щоб зробити фото, як тюлень «полює» вже на них.

«На жаль, це дуже поширений випадок, коли тюлені зазнають стресу. Ми просимо всіх жителів і пляжників Кейптауну залишити цих тварин у спокої», — сказав заступник мера Кейптауну Едді Ендрюс.