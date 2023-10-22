У Києві на блокпості на смерть збили військового
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Києві водій автомобіля «Хонда» збив на смерть військового на блокпості. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення ПДР (ч. 2 ст. 286 ККУ).
Про це пише пресслужба Нацполіції.
Уночі 22 жовтня близько 00:30 при вʼїзді до столиці в напрямку Броварського проспекту водій «Хонди» побачив вантажівку й різко загальмував.
Як зʼясувала поліція, водій не впорався з керуванням і виїхав у крайню праву смугу, де й наїхав на військовослужбовця на блокпості — той помер на місці.
Водія затримали, Драгер показав, що він був тверезий. Триває досудове розслідування.