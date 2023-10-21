Росія вдарила ракетою по терміналі «Нової пошти» на Харківщині, є загиблі

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Російська армія ввечері 21 жовтня вдарила ракетою по терміналі «Нової пошти» на Харківщині.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що є загиблі й наразі відомо про 13 постраждалих.

Оновлено 23:45. У Харківському районі загинули шестеро людей, кількість поранених зросла до 14. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що деякі поранені перебувають у вкрай важкому стані.