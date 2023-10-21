WP: Російський олігарх Магомед Мусаєв став тіньовим власником медіагрупи Forbes

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VW Pics / Contributor

Російський олігарх Магомед Мусаєв у приватних розмовах стверджує, що став власником усієї медіагрупи Forbes.

Журналісти The Washington Post отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де Мусаєв каже, що купив «глобальний Forbes». Раніше він офіційно став власником саме російського підрозділу бізнес-журналу.

«Розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, то цей ключ дасть мені доступ до будь-кого», — каже олігарх на одному із записів.

Також у розмові він згадує Остіна Рассела, який офіційно і є власником контрольного пакета акцій журналу з травня 2023 року. За словами Мусаєва, він — просто «обличчя» угоди.

Формально угоду оформлено на американця Остіна Рассела. Згідно із документами Остін Рассел сплатив $800 мільйонів за контрольний пакет Forbes.

Продавцем виступила гонконзька компанія Integrated Whale Media Investments (IWMI), яка купила Forbes Media у родини Форбс ще 2014 року.

Журналісти звернулися до Рассела за коментарем, однак той назвав «абсолютною нісенітницею» причетність росіян до купівлі медіахолдингу.