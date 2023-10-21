Сили оборони отримали оновлені бронеавтомобілі Senator MRAP

Новини

Українські військові отримали партію новітньої бронетехніки канадського виробництва Senator MRAP, повідомляє Defence Blog. Бронеавтомобілі постачила компанія Roshel Smart Armored Vehicles.

Оновлена модель має покращений захист від підриву на мінах, що забезпечує додаткові переваги для військових при виконанні різних бойових завдань. Машину розробили з урахуванням досвіду використання Senator у військах Сил оборони України під час повномасштабної війни.

Roshel представила нову версію бронемашини Senator у варіанті MRAP наприкінці травня цього року, тоді ж стартувало виробництво.

Машина вміщає до 10 військових і забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок задля безпеку екіпажу.

Senator у варіанті MRAP успішно пройшла серію випробувань і продемонструвала свою придатність. Балістичні та вибухові випробування проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США. Захист бронемашини має витримувати обстріл кулями калібру до 7,62×39 мм на відстані 30 метрів, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни) під будь-яким колесом або під днищем машини.