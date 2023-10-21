Безпілотники і РЕБ швидше потраплятимуть до військ. Уряд спростив процедури

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Уряд підтримав пропозицію Міністерства оборони і спростив закупівлю та доступ до експлуатації систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Як повідомляє Міноборони, допуск РЕБ до експлуатації у війську тепер відбуватиметься на підставі акта спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик. Раніше процес допуску до експлуатації був досить тривалий. Він передбачав вивчення технічної документації, проведення кількох випробувань, а також визначення та отримання потреби від Збройних сил.

Відтепер Генеральний штаб затверджуватиме технічні вимоги для допуску до експлуатації. Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров упевнений, що це важливе рішення, яке допоможе виробникам активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати часу на бюрократію.

«У березні Уряд ухвалив постанову щодо БпЛА. Рішення допомогло українському ринку дронів масштабуватися в десятки разів, і сьогодні наші військові отримують багато безпілотників вітчизняного виробництва. Тепер перекладаємо цей досвід на РЕБ», — написав він у Telegram.

Він пояснив, що зміни дадуть змогу: