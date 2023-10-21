Німеччина виділить Україні на відновлення ще €200 мільйонів

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Уряд Німеччини виділить Україні на відновлення ще €200 мільйонів.

Про це повідомляє агентство DPA.

Допомогу під час візиту до України пообіцяв секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт. Кошти спрямують на освіту, охорону здоровʼя, постачання питної води та реконструкцію міст.

Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, «оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця».

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ФРН надала Україні близько мільярда євро на підтримку цивільного населення.