Відхід російського флоту до Новоросійська ― не що інше, як його технічна поразка. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 20 жовтня

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«Бабель»

Повільні темпи просування українських військ на суходолі затьмарюють значні успіхи ЗСУ в Чорному морі, ідеться у статті впливового міжнародного видання Foreign Policy. Україна кількома точковими, але болючими ударами фактично вигнала із Севастополя більшість російських кораблів. Перебазувавшись у східну частину моря, до Новоросійська, кораблі все ще можуть запускати ракети по Україні, але блокувати рух суден до портів Одещини й з них ― вже ні. Тому вже майже 30 кораблів вирушили звідти з вантажем українського зерна і металу. Як сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, «ця технічна поразка російського флоту, коли він більше не може впливати на українські порти, є величезним досягненням». І це ще на крок наблизило Україну до мети ускладнити перебування російських окупаційних військ на Кримському півострові настільки, щоб унеможливити їхній повноцінний контроль там.

Заходу варто відмовитися від використання терміну «патова ситуація», або stalemate, щодо російсько-української війни, пише у Financial Times історик Тімоті Снайдер. Це термін із шахів, а аналогії цієї гри з війною ущербні, стверджує він. По-перше, кількість фігур у партії обмежена, тоді як у випадку України гравець може отримати на дошку ще кілька ферзів чи інших важливих фігур у вигляді нової потужної зброї. І це серйозно змінить баланс сил, і вже не раз змінювало. Також «патова ситуація» означає, що сторони досягли певної рівноваги, встановився баланс. Це неправда, якщо врахувати наміри росії: вона прагне стерти з лиця землі українське суспільство і своїх планів не полишила. Захід насправді усвідомлює, наскільки важлива ця війна для нього і для світу загалом ― і тягар відповідальності змушує його політиків припускати, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Але війна може закінчитися лише тоді, коли переможе Україна ― і рано чи пізно світу доведеться це визнати, пише історик.

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