Україна використовує арештовані гроші російських банків для виплати компенсацій за зруйноване житло

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Для виплат компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло використовують арештовані кошти російських банків, які працювали в Україні.

Про це повідомила очільниця політичної партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Найбільшу кількість коштів залучили від дочки російського Сбербанку, що працювала в Україні.

Шуляк висловила сподівання, що Україна також отримає російські активи, заарештовані в інших країнах, аби їх теж направити на виплату компенсацій українцям.

Програма «єВідновлення»

1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло. Власники знищеного житла зможуть подати заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири або будинку. Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла:

зруйнованого через бойові дії після 24 лютого 2022 року;

що не підлягає відновленню;

розміщеного на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Щоб подати заявку, потрібно спочатку подати дані про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не подавали), а потім подати заявку на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку.

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть знищене житло та ухвалюватимуть рішення щодо компенсації. Саму ж компенсацію надаватимуть у формі електронного житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринку або ж як інвестицію в майбутню нерухомість.