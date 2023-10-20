Вірменія остаточно скасувала смертну кару
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Damir Spanic / Unsplash
Вірменія завершила процес ратифікації Протоколу № 13 до Європейської конвенції з прав людини — він передбачає абсолютне скасування смертної кари у країні.
Постійний представник Вірменії при Раді Європи Арман Хачатрян у присутності генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич здав на зберігання відповідну ратифікаційну грамоту.
Вірменія стала 45-ю державою-членом Ради Європи, яка ратифікувала протокол, що забороняє смертну кару за будь-яких обставин, зокрема за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни.
- Раніше президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.