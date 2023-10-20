Премʼєр-міністр Італії Мелоні розлучилася зі своїм партнером. Він відомий сексистськими висловлюваннями

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The Telegraph

Премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що розірвала стосунки з телеведучим Андреа Джамбруно. Вони не були одружені та мають семирічну доньку Джіневру.

Про це пише Reuters.

«Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються. Вже деякий час, як наші шляхи розійшлися, і настав час це визнати», — написала Мелоні в соцмережах і подякувала партнерові за спільні роки.

Джамбруно працює ведучим на телебаченні. Нещодавно він нецензурно висловився під час ефіру, а також залицявся до співробітниці. Крім того, він сказав колегам, що вони можуть працювати на нього, якщо візьмуть участь у груповому сексі.

У серпні Джамбруно звинуватив жертву групового зґвалтування в необачності.

«Якщо ви йдете на танці, ви маєте повне право напитися — не повинно бути ніяких непорозумінь і будь-яких проблем, — але якщо ви не напиваєтеся і не втрачаєте відчуття [реальності], ви також можете уникнути певних проблем», — сказав він у своїй програмі.

Після цього Мелоні сказала, що не слід засуджувати її за слова партнера, і що в майбутньому вона не відповідатиме на запитання про його поведінку.