Китай обмежив експорт графіту у відповідь на дії США
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Bloomberg
Китай запровадив спеціальні дозволи на експорт трьох сортів графіту. Таким чином Пекін відповів на обмеження США на експорт найсучасніших чипів до Китаю.
Про це пише Financial Times.
Китай пояснює свій крок міркуваннями «національної безпеки».
За даними Геологічної служби США, на Китай припадає близько 65% поставок графіту у 2022 році. Цей матеріал використовують, зокрема, в акумуляторах електромобілів.
Сполучені Штати 18 жовтня посилили обмеження на експорт найсучасніших чипів до Китаю. Пекін розкритикував дії Вашингтона. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що «США постійно перебільшують концепцію національної безпеки, зловживають заходами експортного контролю та вдаються до односторонніх актів залякування. Китай категорично незадоволений і рішуче [це] заперечує».
- У липні Пекін наклав аналогічні обмеження на галій і германій — метали, що їх використовують у кількох стратегічних галузях промисловості, зокрема, електромобілях, мікрочипах і деяких видах зброї. Уряд Китаю також посилався на питання національної безпеки.
- Wall Street Journal із посиланням на джерела писав, що США обмежать китайським компаніям доступ до американських хмарних сервісів, щоб закрити китайським розробникам штучного інтелекту доступ до високоякісних мікросхем через хмару.