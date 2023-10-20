Китай обмежив експорт графіту у відповідь на дії США

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Bloomberg

Китай запровадив спеціальні дозволи на експорт трьох сортів графіту. Таким чином Пекін відповів на обмеження США на експорт найсучасніших чипів до Китаю.

Про це пише Financial Times.

Китай пояснює свій крок міркуваннями «національної безпеки».

За даними Геологічної служби США, на Китай припадає близько 65% поставок графіту у 2022 році. Цей матеріал використовують, зокрема, в акумуляторах електромобілів.

Сполучені Штати 18 жовтня посилили обмеження на експорт найсучасніших чипів до Китаю. Пекін розкритикував дії Вашингтона. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що «США постійно перебільшують концепцію національної безпеки, зловживають заходами експортного контролю та вдаються до односторонніх актів залякування. Китай категорично незадоволений і рішуче [це] заперечує».