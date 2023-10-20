Генштаб: Російська армія втратила понад 1 300 військових і 55 танків за добу

Новини

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 380 військових, 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем. Загалом на війні в Україні вже загинули 292 060 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Українські бійці відбили понад 30 атак противника на околицях Синьківки, Іванівки та Кислівки (Харківська область), ще 12 атак біля Надії на Луганщині.

Ворог намагався повернути втрачену позицію в районі Кліщіївки на Донеччині, успіху не мав. Сили оборони України штурмують на південь від Бахмуту і наступають у напрямку Мелітополя.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку. У цьому районі за добу армія рф втратила майже 900 військових убитими та пораненими, знищені або пошкоджені майже 50 танків та понад 100 бронемашин.

Українські військові також відбили наступ біля Новокалинового, Степового та Северного і відбили 16 атак поблизу Марʼїнки.

Українська авіація вдарила по командному пункті, нанесла 13 авіаударів по скупченню російських військ, озброєння та військової техніки, 4 авіаудари по зенітно-ракетних системах росіян. Також українські захисники збили 4 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські ракетні війська уразили командний пункт, а також 2 важкі вогнеметні системи ТОС-1А «Сонцепьок» та 13 артилерійських систем окупантів.