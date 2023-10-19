Зеленський ввів у дію рішення РНБО про захист обʼєктів критичної інфраструктури. Що воно передбачає

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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає захист і безперебійну роботу обʼєктів критичної інфраструктури й енергетики в умовах війни. Відповідний указ № 695/2023 президент підписав 17 жовтня.

РНБО доручила уряду в 10-денний термін забезпечити посилений захист обʼєктів критичної інфраструктури.

Також необхідно збільшити кількість вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії, які забезпечують повітряну оборону таких обʼєктів, і створити резерви обладнання та запчастин для своєчасного відновлення роботи в разі пошкодження критичної інфраструктури.

Крім того, Кабмін упродовж трьох місяців має затвердити План заходів із відновлення обʼєктів критичної інфраструктури, що були зруйновані або пошкоджені.