З 21 жовтня відновлять роботу оглядового майданчика на щиті монумента «Батьківщина-Мати»

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Національний музей історії України у Другій світовій війні планує відновити підйом на оглядовий майданчик на щиті монумента «Батьківщина-Мати» з 21 жовтня.

«Ми плануємо із суботи відновити підйом нагору. Але технічні та фізичні можливості — це десь не більше за 10 підйомів на день», — сказав генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в ефірі «Радіо Культура».

Крім того, від 20 жовтня територія Меморіального комплексу та будівля головного корпусу музею стануть повністю доступними для відвідування.

Усі охочі зможуть відвідати кілька виставок: «Загроза з неба», «Наша скарбниця», експозицію робіт вуличного художника із Франції Крістіана Гемі, відомого як С215, а також демонтований з монумента «Батьківщина-Мати» герб СРСР.

Адреса музею: Київ, вул. Лаврська, 27.