Парламент проголосував за держбюджет на 2024 рік у першому читанні

Новини

Верховна Рада України прийняла в цілому висновки та пропозиції депутатів до державного бюджету на 2024 рік.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Голосів за було 285. Тепер уряд опрацьовуватиме документ, враховуючи висновки й пропозиції. До 20 листопада має відбутися остаточне голосування за проєкт бюджету.

Бюджет на 2024 рік

Уряд на засіданні 15 вересня ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Основний пріоритет бюджету — безпека і оборона. Закладені кошти на оборону — 1 692,6 мільярда гривень, або 21,6% ВВП. Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс — 55,8 мільярда гривень, а саме на виробництво зброї в Україні. Також з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну людину на місяць має збільшитися до 2 920 гривень, для працездатних — 3 028 гривень, для людей, які втратили працездатність, — 2 361 гривні. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата має становити 7 100 гривень , з 1 квітня — 8 000.

Дефіцит бюджету заклали на рівні 1,6 трильйона — це близько 20,4% прогнозного ВВП. Уряд профінансує дефіцит бюджету через розміщення облігацій внутрішніх державних позик (на 421,6 мільярда гривень) і зовнішні запозичення (1,77 трильйона). Загалом у 2024 році Україна потребуватиме майже $43 мільярди зовнішнього фінансування (гранти й кредити). Доходи очікуються на рівні 1 746,3 мільярда гривень, а видатки — 3 308,9 мільярда гривень.