Генштаб: Минулої доби російська армія втратила 630 військових, літак і гелікоптер

Новини

Getty Images / «Бабель»

Минулої доби російська армія втратила приблизно 630 військових, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, засіб ППО, літак і гелікоптер. Загалом на війні в Україні вже загинули 290 680 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя і поблизу Бахмуту.

У ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували Україну 6 ударними дронами Shahed. Сили ППО збили три з них.

Українські бійці відбили понад 15 атак противника на околицях Синьківки, Іванівки та Кислівки (Харківська область), ще 10 атак біля Надії і пʼять біля Макіївки на Луганщині.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку. Українські війська відбили три атаки у цьому районі. Сили оборони відбили понад 20 ворожих атак в районі Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Українська авіація завдала 15 ударів по скупченнях російських військ, озброєння та техніки, тричі вдарила по зенітно-ракетних системах окупантів.

Українські ракетні війська уразили два командних пости, систему протиповітряної оборони «Тор», контрбатарейну радарну систему «Зоопарк-1М» та 11 артилерійських систем ворога.