Між Україною і Румунією зведуть міст через річку Тиса

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Україна і Румунія підписали міжурядову угоду про будівництво 261-метрового мосту через річку Тису.

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Міст побудують між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). Він зʼєднає дві країни в межах нового пункту пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй».

«На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року», — додав Білецький.