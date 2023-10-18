Між Україною і Румунією зведуть міст через річку Тиса
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна і Румунія підписали міжурядову угоду про будівництво 261-метрового мосту через річку Тису.
Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
Міст побудують між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія). Він зʼєднає дві країни в межах нового пункту пропуску «Біла Церква — Сігету Мармацієй».
«На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року», — додав Білецький.
- 31 липня парламент Молдови ратифікував міжурядову угоду між Україною та Молдовою про будівництво мосту через Дністер. Міст зʼєднає молдавське прикордонне село Косеуць та українське місто Ямпіль в Могилів-Подільському районі Вінницької області.