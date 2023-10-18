У Запоріжжі кількість загиблих від влучання в багатоповерхівку зросла до пʼятьох
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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МВС
Кількість загиблих у Запоріжжі після ракетного удару по будинку 18 жовтня зросла до пʼятьох людей. Рятувальники знайшли під завалами ще три тіла.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Ще пʼятьох людей шпиталізували.
- Уночі 18 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю шістьма ракетами С-300, є влучання в житлову багатоповерхівку в центральній частині Запоріжжя — щонайменше пʼятеро загиблих.