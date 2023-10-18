У Запоріжжі кількість загиблих від влучання в багатоповерхівку зросла до пʼятьох

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МВС

Кількість загиблих у Запоріжжі після ракетного удару по будинку 18 жовтня зросла до пʼятьох людей. Рятувальники знайшли під завалами ще три тіла.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ще пʼятьох людей шпиталізували.